Лукашенко поздравил Курочкину с завоеванием серебряной медали на Олимпиаде в Токио

Ирина Курочкина - серебряный призер Олимпиады в Токио-2020. Фото: noc.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Ирину Курочкину с ярким выступлением на Олимпиаде и завоеванием серебряной награды. Об этом сообщили 5 августа в его пресс-службе.

– Ты уверенно шла к олимпийскому успеху, возвращаясь с медалями с каждого крупного турнира. И на токийском ковре продемонстрировала высокое техническое мастерство, хладнокровие, умение терпеть и отличную физическую готовность, – сказано в поздравлении.

Также Лукашенко поблагодарил спортсменку за позитивные эмоции.

– Спасибо тебе и твоим наставникам от всех болельщиков за это серебро и позитивные эмоции, – сказал он в поздравлении.

Кроме того, он пожелал Ирине Курочкиной крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, что Курочкина завоевала 5 августа серебро в Токио в женской борьбе. Эта медаль стала для сборной страны третьей.

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