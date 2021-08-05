Польские пограничники на границе с Беларусью задержали рекордное количество мигрантов. Фото: strazgraniczna.pl

Польские пограничники 4 августа, в среду, на границе с Беларусью задержали рекордное количество мигрантов – 62 человека, в числе которых 50 граждан Ирака, 11 граждан Ирана, а также один гражданин Камеруна. Информация об этом была размещена на сайте штаба Пограничной службы.

- Задержанные на границе с Беларусью мигранты, в числе которых 41 мужчина, 8 женщин и 13 детей, будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев, - написано в сообщении.

В операции по задержанию принимали участие сотрудники полиции.

В Пограничной службе сообщили о том, что был задержан гражданин Украины, который приехал на несколькими иностранцами, за помощь в пересечении границы в нарушение правил.

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