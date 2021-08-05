Эйсмонт рассказала о молниеносной реакции Лукашенко 9 августа 2020 года. Фото: скриншот с видео на youtube-канале СТВ

На телеканале СТВ в четверг, 5 августа, вышла вторая сериала документального сериала «Беларусь против цветной революции». Она называется «Блицкриг. День выборов». В фильме пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что 9 августа 2020 года реакций Александра Лукашенко был молниеносной.

- Глава государства 9 августа 2020 года был в нормальном рабочем графикея6 приехал на участок, проголосовал, а затем на протяжении долгого времени общался с журналистами и отвечал на все вопросы, которые их интересовали. После этого он уехал работать и, конечно же, следил за обстановкой, - рассказала Эйсмонт.

Она добавила, что после 19 часов 9 августа главе Совета Республики Наталье Кочановой стали поступать звонки с тревожными сигналами.

- После семи часов вечера Наталье Ивановне Кочановой стали поступать звонки – преимущественно из Минска, из разных районов – с тревожными сигналами. Начали звучать голоса о том, что «мы не успеваем проголосовать» и «нам не дают голосовать». Как мы понимаем сейчас, это была заранее подготовленная претензия, что «мы хотели проголосовать, но нам не дали», - пояснила Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента также рассказала о разговоре Натальи Кочановой с Александром Лукашенко.

- 9 августа в 19.45 Наталье Кочановой позвонил глава государства. Она рассказала президенту Беларуси о проблемных участках и претензиях граждан. Реакция главы государства была молниеносная. Он тогда сказал: «Передай всем на местах: пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать. Хоть до утра, но мы будем работать и дадим людям возможность высказать свое мнение». После этого он добавил: «Вот увидишь, что в 20.15 около участков уже никого не будет», - привела детали разговора Эйсмонт.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова отметила, что все ровно так и произошло, как сказал президент.

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