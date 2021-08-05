«Казалось, что началась война»: силовики, идеологи и члены избиркомов рассказали свою версию того, что происходило вечером 9 августа 2020 года

Экс-глава МВД Юрий Караев. Фото: БелТА

Протесты в день президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси – это спланированная заранее акция радикально настроенных граждан, считают правоохранители. Об этом рассказывается во второй серии документального сериала «Беларусь против цветной революции», которая была показана на государственном телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

В фильме утверждается, что вечером 9 августа на определенных избирательных участках в Беларуси стали искусственно образовываться очереди – так оппозиционно настроенные граждане пытались помешать белорусам голосовать, чтобы вызвать их возмущение и недовольство властью: мол, она не дала людям выразить свое мнение. Тогда по поручению главы государства в Минске и других регионах продлили работу участков, чтобы дать всем людям возможность проголосовать.

– Когда все поняли, что не будет момента, когда закроются участки и кто-то проголосовать не сможет, тогда и смысла стоять в очередях и их организовывать тоже не стало, – считает бывший начальник главного идеологического управления Администрации президента Ольга Шпилевская.

В милиции тем временем заявили, что тогда начали поступать сообщения о том, что отдельные лица начинают препятствовать деятельности избирательных комиссий, подсчету голосов и их передаче в ЦИК. В фильме говорится, что в то же время белорусов накручивали экстремистские Telegram-каналы и так называемые независимые СМИ: «Еще чуть-чуть и режим падет».

– Сколько раз президент на самых разных встречах говорил о том, что и в покое нас не оставят, и о том, что будет очень интересно. Все понимали, что будет непросто. Но, конечно, есть и новые элементы, с которыми мы тогда столкнулись и которые недооценивали и не учитывали на ранней стадии. Это, конечно, технологии, глобальная, повальная информатизация, тот самый жуткий эмоциональный фон, – высказала мнение пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Прокомментировал это и бывший глава МВД Беларуси Юрий Караев.

– Они заранее спланировали эту драку, смуту, бучу и недовольство выборами вообще, – заявил Караев.

Также свое мнение о происходившем 9 августа высказал Виталий Леонович, который в фильме представлен очевидцем событий и жителем Минска.

– Моя женщина была в одной из гимназий представителем. Девять часов, десять часов, одиннадцать часов – звонка нет. В двенадцать часов ночи я набрал и задал вопрос, что случилось? Говорит: «Нашу гимназию окружили, никому не дают возможность выйти». Это было очень жутко: сигналили, кричали. Были люди, которые ходили с мегафонами и подогревали настроение», – утверждает Леонович.

Сообщается также, что членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать при помощи спецназа.

– Казалось, что началась война. Они обрушились на двери школы, стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика… Это было что-то такое… Я видела такое по телевизору, но не думала, что у нас такое возможно. Я думала, что они двери разобьют. Агрессия была свирепствующая. Я думаю, никто бы нас не пощадил, – рассказала директор средней школы №196 Минска Наталья Буркевич.

Появилась во второй серии сериала СТВ и председатель Совета Республики Наталья Кочанова и поделилась своим мнением по поводу происходившего тем вечером.

– Был десятый час, 21.20, может быть, 21.30. Уже неслись разъяренные молодчики, кричали: «Жыве Беларусь!» Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, то есть абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны, – считает Кочанова.

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