В Минске задержали 25-летнего мужчину, который блокировал движение транспорта на Пушкинской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что в Минске был задержан 25-летний мужчина, который блокировал движение транспорта на Пушкинской. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале МВД.

- Сотрудники ГУБОПиК задержали очередного активного участника уличных протестов. Удалось установить, что 25-летний безработный мужчина в ночь с 9 на 10 августа 2020 года, находясь в сцепке, вместе с другими активно настроенными участниками, блокировал в Минск движение транспорта вблизи станции метро Пушкинская, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что следователи дали правовую оценку действиям задержанного по ранее возбужденному уголовному делу за организацию групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта.

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