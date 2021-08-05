Глава МВД Кубраков прокомментировал информацию о том, что силовики сложили щиты 9 августа 2020 года. Фото: скриншот видео СТВ

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков прокомментировал сообщения о том, что силовики в разных городах сложили щиты вечером 9 августа 2020 года, когда в республике проходили президентские выборы. Эта информация распространялась в Telegram-каналах.

– Я на тот момент в разных регионах работал. Я знаю, что сотрудники, ни один из них, кто стоял в боевых порядках, не дрогнул. Они знали, что подвести товарища нельзя, – заявил Кубраков во второй серии документального сериала СТВ «Беларусь против цветной революции», которая вышла в эфире 5 августа 2021 года. Видео опубликовано в Telegram-канале МВД.

Также события того вечера прокомментировал заместитель начальника Барановичского ГОВД Иван Тумаш. По его словам, информация о том, что силовики сложили щиты, не соответствует дейтсвительности.

– Информационный вброс, который пошел, чтобы кто-то там сдался, кто-то поклонился, но мы сразу в это не верили абсолютно, – сказал Иван Тумаш.

Читайте также:

«Казалось, что началась война»: силовики, идеологи и члены избиркомов рассказали свою версию того, что происходило вечером 9 августа 2020 года

Они считают, что протесты в этот день были спланированы заранее (подробности).

Эйсмонт рассказала о молниеносной реакции Лукашенко 9 августа 2020 года

Пресс-секретарь президента также раскрыла детали переговоров Александра Лукашенко с Натальей Кочановой (подробности).

Эйсмонт рассказала, что выборы в 2020 году могли быть перенесены - вот в чем причина

Пресс-секретарь президента Беларуси добавила, что в первую волну пандемии COVID-19 белорусское общество было очень напряжено (подробности).