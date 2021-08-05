Прокурор запросил для главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова три месяца ареста. Фото: ucpb.info

Прокурор запросил для главы Объединенной гражданской партии Николая Козлова три месяца ареста. Об этом сообщили на странице ОГП в Facebook.

- Оглашение приговора состоится в пятницу, 6 августа. Прокурор запросил для Николая Козлова три месяца ареста, - написано в сообщении.

Напомним, что Николаю Козлову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 407 Уголовного кодекса – Разглашение данных дознания.

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