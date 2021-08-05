Доктор Комаровский назвал самый надежный тест на коронавирус

Точность ПЦР-теста зависит от того, как брали материал для исследования у пациента, заявил доктор Комаровский. Фото: pixabay

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопросы о том, какой тест на коронавирус самый надежный. По словам специалиста, универсально точного теста нет, но «ничего надежнее теста ПЦР ученые не придумали». Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

При этом специалист подчеркнул, что точность метода ПЦР зависит от того, как брали материал для исследования у пациента.

– Это должны делать специально подготовленные люди. <...> Нам нужны клетки слизистой оболочки дыхательных путей, – уточнил медик.

Он добавил, что о правильном проведении ПЦР-теста говорит то, что пациент в ходе процедуры ощущает боль.

– Слизистую, причем глубоко, нужно буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и провернуть. В противном случае правдивого результата можете не ждать, – пояснил доктор.

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