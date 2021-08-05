По госТВ назвали причину смерти гражданина Ирака, который умер на литовской границе. Фото: скриншот с видео телеграм-канала ATN_NEWS

В эфире программы новости на телеканале «Беларусь 1» назвали причину смерти гражданина Ирака, который умер на литовской границе – геморрагический шок, который был вызван обильной кровопотерей. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале ATN_NEWS.

В сюжете также говорится о том, что уже были проведены биологическо-генетические исследования. Удалось установить, что мужчине было нанесено не менее 30 ударов.

- Если говорить о самих повреждениях, механизмы данных повреждений, нужно сказать, что все они были причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы, к которым относятся палки. Возможно это были и спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. Скорее всего они были применены людьми, которые знали, куда именно нужно бить, - рассказал главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк.

По его словам, не было на теле погибшего повреждений жизненно важных органов, внутренних органов, головного мозга. В основном они сосредоточены на конечностях и имеют обширный вид, что и стало причиной смерти.

Напомним, что гражданин Ирака был обнаружен белорусскими пограничниками на границе с Литвой.

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