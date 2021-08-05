Глава МИД Литвы заявил о сигналах, что власти Беларуси ищут потенциальных мигрантов в других странах. Фото: pixabay

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что располагает сведениями о том, что белорусские власти ищут потенциальных мигрантов не только в Ираке, но и в других странах, сообщает DELFI.

– Мы получаем сигналы, но они неоднозначные. На прошлой неделе говорилось о дискуссии Лукашенко с Марокко, теперь слышим о Пакистане, – утверждает литовский министр.

По его словам, процессы идут, но пока не ясно, насколько они эффективны и какова их цель.

– Является ли это средством политического давления? Очевидно, что они пытаются создать более одного маршрута в Минск, – высказал мнение Ландсбергис.

Он добавил, что «скорее всего, это или попытка расширять поток мигрантов, что опасно как для Литвы, так и для всего ЕС, или попытка поиска замены иракскому маршруту, если ЕС все же удастся его закрыть».

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В дипмиссии добавили, что во время встречи были затронуты иные представляющие интерес темы, включая санкции (подробности).