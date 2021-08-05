Лидер группы «Дай дорогу» Юрий Стыльский уехал из Беларуси. Фото: Instagram / stylski_dd

Лидер группы «Дай дорогу» Юрий Стыльский уехал из Беларуси. Об этом музыкант сообщил в стоириз на своей странице в Инстаграм.

- Я поехал отдохнуть и восстановить свою нервную систему в Беловежскую пущу. Пока побуду здесь. Права по моей защите я передал своему адвокату. Могу сказать, что со мной все в порядке, - прокомментировал Стыльский.

В телеграм-канале «Нашай нiвы» была опубликована информация о том, что Стыльский не пришел на судебное заседание о признании клипа группы «Дай дорогу» экстремистским.

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