Иракские авиакомпании отменяют рейсы в Минск

Рейс авиакомпании Fly Baghdad по маршруту Багдад – Минск – Багдад, планировавшийся в пятницу 6 августа отменен. Фото: pixabay

Рейс авиакомпании Fly Baghdad по маршруту Багдад – Минск – Багдад, планировавшийся в пятницу, 6 августа, отменен. Об этом сообщается на электронном табло Национального аэропорта Минск.

Речь идет о рейсе IF623. Самолет должен был приземлиться в белорусской столице 6 августа в 11:25. В то же время, по данным табло прилета, на этот день запланированы еще два рейса по маршруту Багдад – Минск – Багдад, здесь пока нет изменений.

Ранее авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс по маршруту Басра – Минск – Басра, который должен был состояться в четверг.

Иракские авиалинии не будут летать в столицу Беларуси неделю, при этом полеты из Беларуси будут выполнять.

«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Беларуси в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном «РИА Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил накануне, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на белорусско-литовской границе и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

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