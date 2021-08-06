Коронавирус дошел до каждого сорокового жителя Земли. Вот в каких странах больше всего заразившихся

Вот в каких странах больше всего заразившихся ковидом. Фото: pixabay.

У каждого сорокового жителя Земли диагностирован или ранее был диагностирован COVID-19. Такую статистику приводит ТАСС на основе данных экспертов, властей разных стран и СМИ. Общее число заразившихся в мире – более 200,2 миллиона. На Земле, согласно оценкам Фонда ООН в области народонаселения, живет 7,875 миллиарда человек. Получается, что инфицированы более 2,5 процента населения.

Лидирует по количеству заразившихся США, там зарегистрировано 35,3 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Далее идет Индия с 31,8 миллиона случаев, Бразилия с 20 миллинами, Россия с 6,4 миллиона и Франция с 6,3 миллиона.

При этом в процентном соотношении к количеству населения доля инфицированных в этих странах относительно небольшая. Так, в Индии заражены всего 2,4 процента населения, а в США – 11. Самая большая доля заболевших в странах, где населения немного. Так, в Андорре заразилось ковидом более 19 процентов жителей, а в Бахрейне – 17,2 процента.

Умерли от ковида 4,25 миллиона человек, это составляет 2,1 процента от инфицированных. Больше всего летальных случаев зафиксировано в США, Бразилии и Индии, а самый высокий процент летальности – в Йемене и Перу (19,5 и 9,3 процента соответственно).

С начала лета в Западной Европе началась очередная волна коронавируса, а с июля резкий рост заболеваемости отмечают в Северной Америке и Азии.

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