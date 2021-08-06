В МЧС рассказали, какие деревья самые опасные во время грозы

Самое опасное дерево во время грозы - дуб, в него чаще всего бьет молния. Фото: МЧС.

Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 6 августа: в Беларуси будут лить дожди, греметь грозы, а в некоторых районах с неба посыплются кусочки льда – град. Одно из правил безопасного поведения при грозе – не прятаться под одиноко стоящими деревьями. В МЧС рассказали, какие породы деревьев наиболее опасны.

Чаще всего молнии попадают в дубы. На эти деревья приходится больше половины подобных случаев – 54 процента. Второе по частоте притягивания молнии дерево – тополь. 24 раза из ста молния попадает именно в тополь. И третье дерево в топе самых опасных – ель. На эту породу деревьев приходится 10 процентов попадания молний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Беларусь надвигается град: спасатели рассказали, что делать

Не выходите из дома, держитесь подальше от деревьев, спасайте детей. ПОДРОБНОСТИ.

С 14 по 23 июля синоптики прогнозируют на Беларуси высокий уровень ультрафиолета: вот как от него беречься

Уровень солнечного излучения на поверхность земли в Беларуси растет с 5 июля, причина – жара. ПОДРОБНОСТИ.

В МЧС напомнили, как водолаз с венком выгонял пьяного из воды. Посмотрите, это круто!

Ролик «Вечная память нетрезвым купальщикам» взорвал интернет. ПОДРОБНОСТИ.