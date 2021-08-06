В Могилеве на предприятие наложили крупный штраф за незаконную добычу криптовалюты. Фото: Pexels

Экономический суд Могилевской области привлек к административной ответственности юридическое лицо за незаконную добычу криптовалюты, об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Как сообщается в протоколе, директор одного из предприятий осуществлял незаконную добычу криптовалюты, не являясь при этом резидентом Парка высоких технологий. Такая деятельность запрещена декретом №8.

Мужчина в суде признал вину. Вместе с тем утверждал, что деятельность по майнингу вел как физическое лицо. Он пояснил, что договор аренды помещения (серверной) с условиями возмещения всех затрат своевременно не успел оформить. Все заработанные 1,42 Ethereum находятся до настоящего времени в его личном интернет-кошельке. Он также утверждал, что оборудование для майнинга приобрел за личные средства.

С учетом всех обстоятельств дела суд подверг предприятие административному взысканию в виде 500 БВ штрафа, что составляет 14,5 тысяч рублей, со взысканием дохода в размере 1,42 Ethereum, находящегося в криптокошельке, зарегистрированном на имя мужчины, а также орудий и средств совершения административного правонарушения - 17 видеокарт, 4 материнские платы, 7 блоков питания, 1 свич на общую сумму Br56 тыс.

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