Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал, могут ли белорусы выйти на массовые протесты 9 августа

Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба рассказал, могут ли белорусы выйти на массовые протесты в годовщину выборов. Фото: ОНТ.

Руководитель минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что не видит предпосылок для массовых акций протеста в Беларуси 9 августа. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на телеканал ОНТ. Дмитрий Балаба считает, что в годовщину выборов белорусы не выйдут на массовые акции, так как протестные настроения не исходили от населения.

"Предпосылок нет. Как бы то ни было, сегодня даже те, кто был в свое время затуманен определенными моментами, уже понимают, что ведь ничего не удалось. Вот эта революция, блиц-криг, который пытались они реализовать… Если бы это исходило изнутри, от населения… Но ведь пытались реализовать этот блиц-криг те кукловоды, которые есть на Западе", - приводит агентство слова Дмитрия Балабы.

Командир столичного ОМОНа выразил сожаление по поводу того, что во время протестов 2020 года погибли и пострадали люди.

"Очень жаль тех людей, которые подверглись влиянию вот этих деструктивных телеграм-каналов. Очень жаль тех людей, которые стали сакральной жертвой. И этих людей же уже не вернешь», - сказал Дмитрий Балаба.

Балаба считает, что гибель людей была использована отдельными людьми для «хайпа».

«На их смерти просто хайпанули отдельные товарищи в течение дня-двух, к сожалению великому, на их смерти, на полученных ими травмах, ранениях, и не более того. Но это была всего лишь … попытка вытянуть под этим видом людей на улицу, всколыхнуть общество, создать очередную эмоцию. Это не получилось, и думаю, что и не получится", - подчеркнул он.

Дмитрий Балаба заявил также о готовности минского ОМОНа выполнять свои задачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эйсмонт рассказала о молниеносной реакции Лукашенко 9 августа 2020 года

Пресс-секретарь президента также раскрыла детали переговоров Александра Лукашенко с Натальей Кочановой. ПОДРОБНОСТИ.

Глава МВД Кубраков прокомментировал информацию о том, что силовики сложили щиты 9 августа 2020 года

По его словам, ни один из тех, кто стоял в боевых порядках, не дрогнул. ПОДРОБНОСТИ.

В Минске задержали 25-летнего мужчину, который блокировал движение транспорта на Пушкинской

В МВД добавили, что мужчина безработный. ПОДРОБНОСТИ.

«Казалось, что началась война»: силовики, идеологи и члены избиркомов рассказали свою версию того, что происходило вечером 9 августа 2020 года

Они считают, что протесты в этот день были спланированы заранее. ПОДРОБНОСТИ.