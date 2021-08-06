В Италии начали использовать COVID-сертификаты в музеях, театрах и ресторанах Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Италии COVID-сертификат необходимо предъявлять при посещении музеев, театров, кинотеатров, ресторанов, бассейнов, концертов и других общественных мест всем лицам в возрасте до 12 лет с 6 августа 2021 года. Документ требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет, об этом пишет ТАСС.

Решение вызвало достаточно бурную полемику, однако привело к немедленному желаемому эффекту: количество записавшихся на вакцинацию от коронавируса значительно увеличилось, особенно среди молодежи.

Основанием для получения COVID-сертификата является наличие справки о получении хотя бы одной дозы вакцины, а также справка о перенесенном коронавирусе (сроком действия до шести месяцев) или отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов.

Согласно данным ассоциации предпринимателей Confesercenti, почти 47% жителей Италии уже получили CОVID-сертификаты. Еще 20% намерены получить документ на основании сертификата о прививке. Чуть более 21% выступают против такого скрытого принуждения к вакцинации.

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