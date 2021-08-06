Пьяный таксист с шестилетней дочкой в салоне авто поехал из Минска в Гродно, а потом устроил гонки с ГАИ

Выпивший мужчина повез дочь к бабушке, взяв с собой двоих знакомых, а потом решил "оторваться" от ГАИ. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома рассказали, как в Щучинском районе инспекторы гонялись за пьяным водителем, в салоне авто которого, как позже выяснилось, был шестилетний ребенок.

Инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье, около 01.45. По дороге Минск-Гродно ехал автомобиль «Фольксваген Поло». Когда сотрудники ГАИ подали водителю сигнал остановиться, тот проигнорировал требование и поехал дальше. Началось преследование. Когда нарушитель понял, что не получится оторваться от преследования, остановился.

Оказалось, водитель авто, 36-летний таксист из Минска, пьян. За несколько часов до происшедшего у себя дома он пил спиртное. В гостях у него были молодой человек и девушка. Мужчина вдруг решил, что ему срочно нужно отвезти в Гродно к бабушке шестилетнюю дочь. Все вместе сели в автомобиль и поехали в Гродно, причем знакомых не смутило, что мужчина садится за руль пьяным.

Девушка-пассажирка алкоголь не пила, к тому же, у нее было водительское удостоверение. Она рассказала, что несколько раз умудрилась предупредить аварию – автомобиль начинал съезжать с дороги, и девушка «ловила» руль.

Водитель отказался от освидетельствования на алкоголь, а у его пассажира оказалось более трех промилле. При задержании оба оказали сопротивление, ночь до суда они провели в ИВС, на них составили дополнительные протоколы, сообщает пресс-служба ГАИ.

Шестилетняя девочка во время всей этой истории спала в машине, за ней приехала бабушка и забрала ее.

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