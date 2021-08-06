Глава МОК Бах допустил введение новых санкций против НОК Беларуси

Двух белорусских тренеров выслали из олимпийской деревни. Фото: Reuters

Международный олимпийский комитет в лице Томаса Баха ввел новые санкции в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси из-за ситуации с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте организации.

Белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитации в пятницу, 6 августа, и выслали из олимпийской деревни.

– Будут ли еще санкции? Это решает дисциплинарная комиссия, процесс продолжается по этому делу. Еще ничего не закончено. Меры и санкции еще могут последовать, – сказал Бах.

Напомним, белорусский тренерский штаб решил задействовать легкоатлетку Кристину Тимановскую не в ее дисциплинах из-за двух выбывших спортсменок. Тимановская подвергла критике такое решение в соцсетях и была отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

4 августа спортсменка уехала из Токио в Вену, оттуда – в Варшаву.

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