Милиционеры не поверили. В Речице мужчина набросился на соседей с полутораметровым двуручным мечом

Мужчина в Речице гонялся за соседями с двуручным мечом. Фото носит иллюстративный характер. Фото: narutoexile.ru.

Очень нестандартный аргумент использовал в конфликте с соседями 30-летний житель Речицы. Он попытался выяснить отношения при помощи… полутораметрового двуручного меча. Историю рассказывает газета «Днепровец».

Конфликт возник из-за того, что в одном из дворов пьяная компания слишком громко шумела и мешала соседям. Соседи стали делать «отдыхающим» замечания, те ушли со двора в квартиру к одному из них. Вдруг хозяин квартиры вспомнил, что среди тех, кто делал им замечания, была его знакомая. Он позвонил женщине по телефону и продолжил выяснять отношения, а потом вышел во двор с металлическим двуручным мечом и начал наносить им удары соседям.

Соседи вызвали милицию. Когда приехали правоохранители, мужчина успел отбросить меч в сторону.

Первоначально оперативники отнеслись с иронией к рассказу пострадавших о том, что сосед набросился на них с мечом, пишет «Днепровец». Но неподалеку от места конфликта действительно нашли полутораметровый меч. Людей, за которыми мужчина гонялся с мечом, от серьезных травм спасло то, что меч не был заточен.

Оказалось, что меч мужчине несколько лет назад подарил товарищ. Правоохранительные органы разбираются в ситуации.

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