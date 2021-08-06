Золотовалютные резервы Беларуси пополнились на 33 миллиона долларов

Золотовалютные резервы Беларуси за июль выросли на 0,4% до $7,4 миллиардов. Фото: БелТА

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 августа, по предварительным данным, составляют 7,4 миллиарда долларов, в июле активы выросли на 33 миллиона долларов, об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Рост уровня золотовалютных резервов в основном связан с покупкой Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, а также с увеличением стоимости монетарного золота и поступлений иностранной валюты в республиканский бюджет.

– Правительство и Нацбанк в минувшем июле исполнили внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте на сумму порядка 427 миллионов долларов – рассказали в пресс-службе.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 миллиардов долларов.

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