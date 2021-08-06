В Добруше нашли странного паука, которого раньше в Беларуси не видели. Он опасен: вот что будет, если укусит

Это тот самый сак, которого поймала у себя дома Людмила Прохорова. Фото: Новостой портал Добрушчины.

В Добруше нашли опасного паука, которого раньше в Беларуси не видели. Историю рассказывает Новостной портал Добрушчины.

Странный желтый паук забрался в жилище к жительнице Добруша Людмилы Прохоровой. Женщина поймала необычного паука и отвезла в Гомельский университет имени Ф.Скорины, отдала специалистам биологического факультета.

Биологи идентифицировали паука. Оказалось, это сак – паук, которых до сих пор в Беларуси не было. В университете паука будут изучать. А белорусам лучше запомнить, как выглядит сак и остерегаться: новый представитель фауны может быть опасен.

Сак, как пишет портал «Самые опасные животные мира», ядовит. Его яд содержит вещества нервно-паралитического действия. Охотится сак на моль, тлю, гусениц, клещей. Так что, с одной стороны, новичка можно приветствовать: там, где водится сак, становится заметно меньше садово-огородных вредителей. За год один сак съедает более 2000 вредных насекомых. С другой стороны, и для человека этот паук может быть опасен. Кожу человека сак прокусывает легко, впрыскивает яд. Если вас укусил сак, сразу будет очень больно, потом боль притупится. Место укуса начинает чесаться, быстро отекает, краснеет, появятся волдыри. Может наступить некроз мягких тканей, тогда рана не заживет несколько недель. Укус сака вызывает озноб, головную боль, тошноту, аллергические реакции. Насколько сильно вы можете пострадать, зависит от индивидуальных особенностей организма. А еще сак умеет прыгать, поэтому, пытаясь избавиться от паука, нужно быть предельно осторожным.

Как сак мог попасть в Беларусь? Этот паук любит «путешествовать автостопом». Саки забиваются в щели в автомобилях и так проезжают значительные расстояния.

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