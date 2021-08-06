НОК отреагировал на лишение аккредитации двух белорусов на Олимпиаде. НОК Беларуси

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отреагировал решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух членов белорусской делегации аккредитации на Олимпийских играх в Токио, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак не могут продолжить участие в Олимпиаде в Токио после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

– В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации, – сообщили в НОК.

Там проинформировали, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак вернутся в Минск в ближайшее время, но оставляют за собой право обжаловать решение дисциплинарной комиссии МОК.

В организации подчеркнули, что в полной мере отстаивают за собой право и далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.

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