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Общество6 августа 2021 11:15

НОК отреагировал на лишение аккредитации двух белорусов на Олимпиаде

Белорусские отстраненные от Игр тренеры могут обжаловать решение дисциплинарной комиссии МОК
Юлия ХВОЩ
НОК отреагировал на лишение аккредитации двух белорусов на Олимпиаде. НОК Беларуси

НОК отреагировал на лишение аккредитации двух белорусов на Олимпиаде. НОК Беларуси

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси отреагировал решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении двух членов белорусской делегации аккредитации на Олимпийских играх в Токио, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак не могут продолжить участие в Олимпиаде в Токио после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

– В заявлении МОК отмечается, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации, – сообщили в НОК.

Там проинформировали, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак вернутся в Минск в ближайшее время, но оставляют за собой право обжаловать решение дисциплинарной комиссии МОК.

В организации подчеркнули, что в полной мере отстаивают за собой право и далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых.

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