Лукашенко открыл в Гродно самый высокий в Беларуси мост – через Неман

Лукашенко открыл в Гродно самый высокий в Беларуси мост. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко торжественно открыл автомобильный мост «Восточный» через Неман 6 августа, передает БелТА.

Лукашенко поблагодарил строителей, а также руководителей города и области за построенный мост и отметил, что деньги на новое сооружение собирала вся страна.

Он также подчеркнул, что новый мост – самый высокий в Беларуси, 32,5 метра над уровнем реки.

– Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям – в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост, – сказал Лукашенко.

По данным авиационного сервиса Radarbox, Лукашенко летал в Гродно на президентском Боинге 737-800.

Новый мост и объездную дорогу изначально планировалось открыть к годовщине освобождения Гродно - 16 июля, но помешали погодные условия. Высота объекта составляет 32,5 метра над уровнем воды, длина моста – около 240 метров, ширина – 17,5 метра. Предусмотрено две полосы движения в каждую сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Старшая внучка Лукашенко вышла замуж

Он поздравил молодоженов с бракосочетанием (подробности).