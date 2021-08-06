В Гродно автовладелец похвастался сотрудникам СТО, как много зарабатывает, и они его обокрали

Эти деньги состоятельный житель Гродно хранил просто в бардачке авто. Похвастался работникам СТО - и они его обокрали. Фото: МВД.

В Гродно мужчина оставил в автомобиле «Ауди» крупную сумму денег, и их украли. Машина стояла на неохраняемой стоянке, а деньги лежали в бардачке. Всего пропало почти 5,5 тысяч евро и более 5 тысяч долларов.

Оказалось, мужчину обокрали работники станции техобслуживания, где он регулярно ремонтировал свой автомобиль. Сотрудникам СТО он рассказывал, что работает за границей и зарабатывает большие деньги.

Три гродненца, 27, 32 и 38 лет, работающих на СТО, решили обокрасть состоятельного клиента. Забрав валюту из бардачка, они вскрыли еще три машины, чтобы отвести от себя подозрение, рассказали в МВД.

Тем не менее злоумышленников вычислили быстро. Мужчины признались в содеянном и вернули деньги, которые не успели потратить. Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере.

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