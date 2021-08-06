Щиты, дубинки, шлемы. Появилось видео, как люди в форме предположительно выдворяют мигрантов с белорусской территории

Появилось видео, на котором люди в форме, предположительно, выдворяют мигрантов из Беларуси в Литву. Фото: скриншот видео.

Литовское издание 15min.lt опубликовало видео, снятое, по информации издания, на границе Литвы и Беларуси. На видео запечатлен момент, когда нелегальные мигранты, которых, очевидно, не пустили в Литву, пытаются пройти в Беларусь, но их не пропускают люди в форме.

Люди с рюкзаками стоят между пограничными столбами – это, предположительно, нейтральная территория между Литвой и Беларусью. На белорусской стороне стоят люди в форме. Возможно, это пограничники, но не исключено, что они представляют какую-либо другую силовую структуру. Они в защитных шлемах, у них есть щиты и дубинки.

Люди в форме не применяют к мигрантам силу, но решительно указывают им, что они должны идти в сторону литовской территории.

-Что стоим? Давай вперед, туда. Идем. Ну конечно, туда идем, что стоим? – говорит один из людей со щитами.

Госпогранкомитет Беларуси пока не давал официального комментария по поводу опубликованного литовским изданием видео.

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