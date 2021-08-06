Пожар на торфяниках в Петриковском районе тушат уже две недели

Пожары в Петриковском районе тушат уже вторую неделю. Фото: МЧС Беларуси

Торфяные пожары в Петриковском районе сократилась до 16 гектаров, но полностью не устранены, об этом сообщили в Гомельском управлении МЧС.

Пожар на торфяниках в Петриковском районе – один из самых крупных в Беларуси за последние годы, его тушат с 25 июля 2021 года. В самые пиковые моменты, когда погода была особенно жаркой, площадь пожара достигала 200 гектаров. Для предотвращения распространения огня сотрудникам МЧС пришлось задействовать авиацию.

– Тушение торфяного пожара в Петриковском районе продолжается, он уже локализован, его общая площадь пожара составляет 16 гектаров, -– сообщили в МЧС.

Пожары на торфяниках, как правило, возникают в жаркую погоду от ударов молний, «палов» травы или неосторожного обращения с огнем. Торф может самовозгораться и гореть без доступа воздуха даже под водой. Торфяные пожары сопровождаются большим количеством дыма, что приводит к задымлению значительных территорий.

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