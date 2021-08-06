Лукашенко сказал, что он всегда просит от чиновников

Лукашенко сказал о главной обязанности властей и руководства. Фото: president.gov.by

«Комсомолка» уже рассказывала о том, что в пятницу, 6 августа, Лукашенко открыл в Гродно самый высокий в Беларуси мост - через Неман.

После этого президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел совещание в Гродненском облисполкоме, проинформировало БелТА.

На совещании Лукашенко назвал главную обязанность белорусских властей.

- Несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто с нас не снимал главную нашу обязанность - работать и давать результат, - подчеркнул он.

И продолжая заметил, что главной темой совещания станут негативные явления, как в регионе, так и в стране в целом. Лукашенко заметил, что возможные проблемы, необходимо «видеть и обозначать заранее».

- Они связаны с непрекращающимся давлением на Беларусь, прежде всего с точки зрения экономики, - пояснил он.

Далее углубляясь в экономическую сферу, Лукашенко назвал о чем, всегда просит белорусское правительство.

- Единственное, о чем я всегда прошу наше руководство, вертикаль власти, правительство, экономические службы: займитесь экономикой, дайте результат в экономике. Со всеми остальными вопросами, а они не легче, мы справимся, - уверенно заявил Лукашенко.

И резюмируя добавил, что «ни в коем случае не надо расслабляться» и тогда все получится.

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