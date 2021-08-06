Уходил в 2018 году и пропал снова: в Минске разыскивают 13-летнего мальчика

Милиция ищет 13-летнего Алексея Соболева. Фото: МВД

В Минске в розыск объявлен 13-летний подросток. Об этом проинформировал телеграм-канал «Разыскивает милиция».

Сообщается, что минчанин Алексей Соболев пропал еще во вторник, 3 августа. Примерно в 12.00 дня 13-летний подросток ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

- Ранее Алексей Соболев уже уходил из дома. Это было в 2018-ом году, - уточнили в пресс-службе МВД.

13-летний подросток ушел из дома 3 августа и пропал. Фото: МВД

Пропавшему мальчику на вид 13 - 14 лет. Он худощавый, волосы темно-русого цвета коротко стриженные. В тот день вышел из дома в черно-белой футболке с изображением Гомера Симпсона, джинсовых шортах темно-синего цвета, а также темно-синих кроссовках.

- Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска или по номеру «102», - добавили в пресс-службе ведомства.

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