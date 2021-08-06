Под Слуцком перевернулась легковушка «Рено»: двое погибших.

— Трагедия случилась около 18:15 на втором километре автодороги Омговичи — Васильково. Житель Копыльского района 1984 года рождения за рулем автомобиля «Рено 19» ехал в направлении Васильково. Мужчина неправильно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В аварии водитель и его пассажир 1998 года рождения, житель Слуцкого района, получили травмы, не совместимые с жизнью. Отмечу, что оба не были пристегнуты ремнями безопасности, - цитирует портал Млын.by представителя отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома Елену Соколову.

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