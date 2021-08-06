Интернету 30 лет – вспоминаем, как он начинался в Беларуси

Так выглядел первый веб-сайт в мире в 1991 году.

Интернету (в классическом его понимании) сегодня исполняется 30 лет - 6 августа 1991 британский физик Тим Бернерс-Ли опубликовал первый в истории веб-сайт – он на фотографии выше. В Беларуси интернет появился через три года – принято считать, что день рождения байнета отмечают 5 мая – именно в этот день в 1994 году Беларуси была выделена национальная доменная зона .BY. Примерно через год в Беларуси появляется первый коммутационный узел «Белпак» - так называли подразделение будущего «Белтелекома», которое отвечало за передачу данных.

В те годы никто не понимал, для чего надо передавать данные и кто в Беларуси может этим пользоваться. С «большим интернетом» Беларусь была связана через московскую сеть «Релком» по обычным телефонным проводам. Канал на всю страну был всего 19,2 кбит/сек. Для сравнения: трек в MP3-формате на такой скорости скачивался бы часа два.

10 мая 1994 года Беларусь получает собственный домен .BY - от транскрипции названия нашей страны на латинице Byelorussia. В том же году выходит первый номер легендарной газеты «Компьютерные вести» - ее учреждает фирма BelHard.

Доступ в «настоящий» интернет стоил неимоверных денег. Люди сидели в нем или на работе, или в институтах, откуда доступ был бесплатным. Самые хитрые, уходя с работы, оставляли включенным компьютер с заранее настроенным модемом, а потом из дома соединялись с ним и получали доступ.

В 1996 году появился первый белорусский хостинг. Разместить простенький сайт из пяти страниц стоило 600 долларов в год, а за его разработку просили 5000 долларов.

Подробнее о том, с чего начинался белорусский интернет, читайте в материале Интернет в обмен на пиво и первые ворованные пароли: вспоминаем, как начинался доступ Беларуси во всемирную сеть

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