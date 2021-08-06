Фотофакт. Вот что Лукашенко подарили в Гродно

Лукашенко в Гродно вручили копию гродненского моста. Фото: president.gov.by

В пятницу, 6 августа, в Гродно президент Республики Беларусь Александр Лукашенко участвовал в открытии самого высокого моста в Беларуси.

На открытии объекта автомобильного моста Восточный через Неман Лукашенко вручили оригинальный и символический подарок, проинформировало БелТА.

Это уменьшенная хрустальная копия гродненского моста. Подарок Лукашенко понравился, и он пообещал, что «гродненский мост» займет свое место во Дворце Независимости в Минске.

Также на открытии Александру Лукашенко вручили символический ключ от нового моста, а он передал его главе области - Владимиру Каранику.

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