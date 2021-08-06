Беларусь опровергла информацию CNN о том, что под Столбцами построили «лагерь для политических диссидентов»

Несколько лет назад корреспондент «Комсомолки» был в месте, о котором рассказано в сюжете – это 25-ый арсенал Вооруженных сил Беларуси. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

5 августа на крупнейшем американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором рассказано о «возможном лагере для политических диссидентов, который недавно был построен примерно в часе езды от столицы Беларуси Минска, недалеко от поселка Новоколосово».

- Он расположен на территории советского ракетного хранилища, занимающего более 200 акров. Неясно, какая часть территории была отремонтирована, - рассказывает журналист Ник Патон Уолш.

Отмечается, что CNN не удалось получить доступ к внутренним помещениям учреждения около Новоколосово, и нет никаких признаков того, что в лагере размещались заключенные. Представитель западной разведки якобы сказал CNN, что использование объекта в качестве лагеря для военнопленных «возможно», хотя у них не было прямых доказательств на этот счет.

Показанные в сюжете как местные жители Новоколосово в сюжете называют объект «лагерем». Один житель, которому недавно военные приказали покинуть этот район, когда он подошел к месту, сказал: «Мой друг Саша, строитель, сказал мне, что они отремонтировали это место. Здесь три уровня колючей проволоки, и она электрифицирована. Я собирал грибы, когда ко мне подошел военный и сказал, что я не могу туда ходить». Двое других свидетелей также видели военные патрули, сказано в сюжете.

6 августа на телеканале ОНТ также вышел сюжет с опровержением о том, что военная база является неким «лагерем». Начальник 25-го арсенала Александр Бабенко рассказал:

- Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Несколько лет назад корреспондент «Комсомолки» был в месте, о котором рассказано в сюжете CNN. Еще десяток лет назад про этот городок, расположенный в 50 километрах от Минска, знали лишь несколько начальников из министерства обороны, да тот, кто в нем жил и трудился. По документам это секретный поселок проходил как «Столбцы-2». Именно здесь находится так называемый «25-ый арсенал» - некогда секретные артиллерийские и ракетные склады. Когда-то здесь даже хранили ядерные боезаряды. Базы для их хранения строили на века: высокомарочного цемента не жалели, хранилища зарывали в землю на десятки метров. После распада СССР суверенная Беларусь решила стать безъядерной страной, и в 1996 году 25-ый арсенал покинула последняя атомная боеголовка.

Сейчас военный городок открыли и переименовали в Новоколосово. Попасть сюда может любой желающий. Но военная база не прекратила своего существования, являясь и на сегодняшний день одним из крупнейших в Беларуси центров хранения военной техники. Примерно 4 года назад тут провели масштабную реконструкцию.