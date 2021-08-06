У Беларуси — еще одно серебро на Олимпиаде. Фото: НОК Беларуси.

6 августа на Олимпиаде в Токио в финале соревнований по вольной борьбе в категории до 74 кг выступил представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов. Он завоевал для нашей сборной серебряную медаль — уже вторую в этом виде спорта. В финале Кадимагомедову противостоял россиянин Заурбек Сидаков. Результат поединка — 0:7 в пользу российского борца, сборной Беларуси достанется серебряная медаль.

Теперь в активе нашей команды одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль. В медальном зачете Беларусь сейчас занимает 41-ое место.

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