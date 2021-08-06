«Машина над обрывом, я внутри - можете помочь?»: в Светлогорском районе машина зависла над Березиной

Водитель сдавал задним ходом и машина оказалась над обрывом. Фотоиллюстрация: pixabay.com
В Светлогорском районе вечером 5 августа легковой автомобиль повис с обрыва над Березиной, водителя спасли сотрудники МЧС. Подробности сообщила пресс-служба УМЧС Гомельской области.
Около 21.25 часов в дежурной службе МЧС Светлогорского района раздался звонок:
- Машина в обрыв провалилась. Можете приехать помочь?
- Машина легковая, не укатилась в речку, висит? - уточнила дежурная.
- Да.
- Техника выезжает!
Выяснилось, что легковое «Рено Меган» зависло над пропастью, когда водитель, не рассчитав, сдавал задним ходом. Машина зацепилась и повисла на передних колесах. Все произошло на обрыве реки Березина рядом с деревней Якимова Слобода. В авто находился только водитель, мужчина 1972-го года рождения.
Авто спасательной веревкой и пожарным карабином сначала зацепили за дерево. А затем, когда подъехала пожарная автоцистерна, с помощью металлического троса прикрепили к ней и вытащили.
- В 22.10 часов спасательная операция была успешна завершена. Рено отбуксировали на безопасное расстояние, водитель не пострадал, - добавили в пресс-службе.
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