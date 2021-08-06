Циклон сместится на Латвию: узнали, какой будет погода на выходных 7 - 8 августа в Беларуси

В субботу в Беларуси еще будет дождливо, а в воскресенье дожди только в западной части страны. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Первая неделя августа в Беларуси выдалась чрезвычайно дождливой, не обошлось и без урона от непогоды. Так на Витебщине из-за сильного ветра лег лес. А в Россонском районе рухнувшим деревом придавило женщину. Сильные дожди и грозы с градом прогнозировались на 6 августа практически по всей Беларуси. А чего ждать от выходных?

Прогноз погоды на выходные появился на сайте pogoda.by. Сообщается, что на погоду в субботу, 7 августа, влияние окажет тыловая часть циклона, который будет смешаться с территории Беларуси на Латвию. В течение суток будет облачно, но и все еще дождливо. В ночные часы дожди ожидаются практически по всей республике, но днем уже только кратковременные осадки местами. В субботу ветер южного и юго-западного направления, умеренный, но при грозах - порывистый. Ночью температуры опустятся до +12..+18 градусов, а днем потеплеет до +18…+24 выше ноля.

В воскресенье, 8 августа, будет заметно теплее. Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления. Только днем на западе страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. В этот день будет преимущественно без осадков. Однако в западных регионах - кратковременные дожди и грозы местами. В ночные часы похолодает до +9…+16 градусов, но днем уже воздух прогреется до +23…+29 тепла.

На выходных ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, водителям стоит это учитывать.

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