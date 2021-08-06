Белоруска Ванесса Колодинская положила американку на лопатки и взяла бронзу Олимпиады

Вот так Ванесса уложила американку Винчестер. Фото: Noc.by

В начале олимпийского турнира 28-летняя Ванесса Колодинская в категории до 53 кг победила румынку Андреа Ана (10:0), а затем индийку Винеш Винеш (9:3).

В полуфинале, на последних секундах, имея преимущество всю схватку над китаянкой Пан, пропустила прием соперницы и проиграла. Это было очень обидное поражение.

Но в поединке за бронзу, который состоялся на следующий день 6 августа, Ванесса легко расправилась с американкой Джакаррой Винчестер - чемпионкой мира 2019 года.

Уже на первой минуте она уложила ее на лопатки и не дала встать с ковра. Читая, досрочная победа белоруски.

Напомним, что ранее Ванесса выигрывала чемпионаты мира 2012 и 2017 годов и чемпионаты Европы 2017 и 2020 годов.

На данный момент у олимпийской сборной Беларуси пять медалей: золото батутиста Ивана Литвиновича, два серебра борцов Ирины Курочкиной и Магомедхабиба Кадимагомедова и две бронзы легкоатлета Максима Недосекова и борчихи Ванессы Колодинской

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