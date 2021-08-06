Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 6 августа 2021 года: максимум новых случаев за неделю - 1295 заразившихся и снова 10 смертей

В Беларуси фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стала известна актуальная ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Беларуси. Статистика на пятницу, 5 августа, появилась в официальном телеграм-канале Минздрава.

Так зафиксирован недельный максимум новых случаев заражения - 1 тысяча 295 новых случаев за одни сутки. Таким образом, за всю пандемию в Беларуси «ковид» был диагностирован уже у 451 тысячи 740 человек.

Пропорционально, к счастью, увеличивается и число выздоровевших. За сутки были выписаны 1 тысяча 277 пациентов. С начала пандемии в Беларуси - 445 тысяч 890 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Также в Минздраве сообщили о том, что за сутки умерли еще 10 человек.

- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 513 пациентов с выявленным коронавирусом, - прокомментировали в ведомстве.

Еще сообщается, что за прошедшие сутки в лабораториях сделали еще около 18,5 тысячи тестов на коронавирус. А за всю пандемии число проведенных исследований уже выросло до 7,388 миллиона с лишним штук.

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