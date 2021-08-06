Из-за санкций в Беларуси перестали продавать IQOS - сигареты с электрическим нагреванием.

Американская табачная компания Philip Morris International inc провела конференцию на тему итогов своей работы во 2-м квартале 2021 года. В ходе нее стало известно, что компания отказывается от продажи в Беларуси IQOS – это сигареты с электрическим нагреванием.

- После недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% роста продаж в Минске во втором квартале, - сказал в ходе конференции финансовый директор Philip Morris Эммануэль Бабо. Из квартального отчета компании следует, что, что компания перестала продавать IQOS в Беларуси начиная с 3-го квартала 2021 года, то есть с 1 июля.

Монополистом на импорт в Беларусь систем нагревания IQOS и табака HEETS к ним является компания «Энерго-ОИЛ» миллионера Алексея Олексина. Причина отказа работы компании Philip Morris с «Энерго-ОИЛ» в том, что последняя попала под санкции. По состоянию на 2019 год Алексей Олексин входил в ТОП-5 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. В сфере его интересов - топливо и энергетика, финансы, транспорт и логистика, продовольствие, дистрибуция, ретейл, девелопмент, сервис, гостиницы, рестораны и спорт. Именно его компании принадлежит скандальная сеть табачных киосков «Табакерка».