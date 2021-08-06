Белорусский шоумен Дмитрий Врангель продает костюм тренера из “Джентельменов”: узнали, почем и почему

Белорусский шоумен продает костюмчик точь-в-точь как у Тренера из "Джентльменов". Фото: Инстаграм Дмитрия Врангеля.

Дмитрий Врангель продает спортивный костюм Тренера – персонажа фильма Гая Риччи «Джентльмены», которого сыграл Колин Фаррел. Конечно, костюмчик не тот самый, не с плеча Фаррела, но идентичный. Клеточка та же, качество то же – костюм из лимитированной коллекции одежды “The Gentlemen”, которая была выпущена после успеха «Джентльменов».

Врангель получил костюм, когда прошел кастинг для работы в одном проекте. Кстати, кастинг он прошел именно потому, что похож на Фаррелла. Клетчатый спортивный костюмчик в стиле шестидесятых это сходство только усилил. Ехал костюм в Беларусь из Англии в разгар пандемии и закрытых границ, в рекламном ролике и Врангель, и костюмчик успешно снялись, а теперь шоумен решил его продать и выставил на «Куфаре» за 300 рублей.

– Теперь пришло время с костюмом, который мне, к слову, очень нравится, расстаться – это своеобразный подарок моим подписчикам, - объяснил Дмитрий Врангель.

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