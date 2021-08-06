Литва сообщила о возросшей активности белорусских пограничников. Вот что ответили в Госпогранкомитете Беларуси

В белорусском Погранкомитете подтвердили информацию об усилении охраны госграницы с Литвой. Фото: ГПК
Глава Службы охраны государственной границы при МВД Литвы сообщил о том, что фиксируется возросшая активность пограничных служб Беларуси в районе границы, процитировало ТАСС.
По словам генерала Рустамаса Любаеваса, активность белорусских пограничников возросла на тех участках белорусско-литовской границы, где чаще всего происходят нарушения. Литовский генерал заявил о том, что заметно возросла численность белорусских пограничников.
- Они сосредоточены в районе линии границы, но не на всем, конечно, ее протяжении (составляет около 680 километров - Прим.). А на тех участках, где чаще всего происходят нарушения, - прокомментировал Любаевас.
Напомним, с 3 августа литовская сторона ужесточила заслон нелегальной миграции и начала выдворять мигрантов, идущих со стороны Беларуси, обратно.
Известно, что с января 2020-го года более чем в 50 раз по сравнению с 2020-ым годом возросло число задержаний литовскими пограничниками нелегальных мигрантов - на границе с Беларусью были задержаны уже 4112 нелегалов.
В свою очередь в Погранкомитете Беларуси прокомментировали, что по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на госгранице «задействованы все необходимые силы и средства».
- С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Беларуси, - заявили в ГПК.
Также сообщается, что мобильные тактические резервы погрангрупп и погранотрядов используются на протяжении всей белорусско-литовской границы. Уточняется, что пограничники «дополнительно экипированы для решения поставленных задач».
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