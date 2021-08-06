«Мы уже встречались с соперником»: белорусский борец расстроен серебром Олимпиады и вот как его утешали тренеры

Магомедхабиб Кадимагомедов. Фото: team.by

В финале турнира борцов-вольников, в категории до 74 кг, Магомедхабиб Кадимагомедов уступил россиянину Заурбеку Сидакову.

«Я ехал в Токио за золотой медалью, - признался борец, выросший в Дагестане. - Ранее мы встречались с моим соперником, но сегодня он был посильнее. Скорее всего, я устал за предыдущие схватки. Олимпийские игры для меня - это вершина того, чем занимаюсь. Впереди Игры в Париже, поэтому буду готовиться еще более профессионально. Рад представлять Беларусь. Мне здесь комфортно, всё устраивает и всё нравится», – сказал Кадимагомедов.

Вот здесь мы рассказали, как Кадимагомедов перешел к нам из сборной России, как победил элитного американца и что его высоко оценил Хабиб из UFC.

Что же сказали после финала тренеры, которые утешали подопечного после проигранной схватки?

«После успешных предварительных поединков рассчитывали на золотую награду, - сказал noc.by старший тренер по вольной борьбе Жуматай Шубаев. Атлет в хорошей форме, готов. Вчера Магомедхабиб оставил все силы на ковре, ощущалось, что ему в финале непросто. В этом сезоне для него это уже четвертая сгонка веса. Чемпионат Европы, отборочный турнир на Игры в Европе, затем мировая квалификация, где ему удалось выполнить задачу и попасть на Олимпиаду. Это очень непросто и тяжело. Поэтому необходимо только поблагодарить Кадимагомедова за этот сезон, за олимпийскую медаль».

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