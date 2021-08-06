Житель Жлобина предоставлял услуги проституток со всей Беларуси: вот как действовал интернет-сутенер

Житель Жлобина подозревается в использовании занятия проституцией. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома сообщили о задержании 31-летнего жителя Жлобина, подозреваемого в вовлечении в занятие проституцией.

Подозреваемого задержали в районном центре 2 августа. Сообщается, что мужчина работает на одном из заводов в Жлобине. В соцсети он создал закрытую группу, в которой содержались «портфолио» и контакты девушек с низкой социальной ответственностью со всей страны. Информацию о группе задержанный рекламировал в других соцсетях и мессенджерах.

- Чтобы попасть в группу пользователи должны были перевести ему деньги на карту или мобильный. После оплаты клиенты получали доступ к информации в группе. Девушки, оказывающие сексуальные услуги за денежное вознаграждение, были со всей республики, - прокомментировали в УВД.

В отношении «интернет-сутенера» возбудили уголовное дело за вовлечение и использование занятия проституцией (ст.171 УК РБ).

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