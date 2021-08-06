В Березинском районе мужчину насмерть придавило деревом. Фото: СК РБ.

По данным следствия, около 11 утра 4 августа 36-летний индивидуальный предприниматель из Березино осуществлял рубку деревьев в лесном массиве вблизи деревни Якшицы Березинского района. Для выполнения работ у него имелся разрешительный документ - лесорубочный билет. В лесу ему в этот день помогали еще трое мужчин.

В какой-то момент дерево, которое валил предприниматель, упало на одного из помощников, 28-летнего мужчину, и придавило его. Пострадавший получил телесные повреждения. Предприниматель оказал ему первую помощь и передал врачам, но спасти мужчину не удалось. От полученных телесных повреждений он скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.

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