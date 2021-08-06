Сайт, все соцсети и мобильное приложение: еще один интернет-ресурс в Беларуси признали экстремистским

Тribunа.cоm и его каналы в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими в Беларуси. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси еще один интернет-ресурс признали экстремистским. Подробности сообщила пресс-служба МВД в официальном телеграм-канале.

Речь идет о ресурсе Тribunа.cоm. Сообщается, что сайт «Трибуны» и все его производные в соцсетях, а также мессенджерах были признаны судом экстремистскими.

Решение в пятницу, 6 августа, было вынесено судом Железнодорожного района Витебска. Основанием стали материалы Витебского облуправления ГУБОПиК.

- Помимо основного интернет-ресурса, в список запрещенных попали Telegram-канал «Тribunа.cоm Беларусь», одноименный чат и страницы в социальных сетях Instagram, Facebook. Twitter, ВКонтакте, а также мобильные приложения для смартфонов, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Также в пресс-службе ведомства заявили, что в сообществах ресурса администраторами размещались «материалы, призывающие к экстремистской деятельности».

В МВД предупредили, что с этого момента за публикацию (репост) информации из данных интернет-ресурсов предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

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