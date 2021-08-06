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Общество6 августа 2021 17:31

Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 15 суток ареста за мелкое хулиганство

Для Светланы Чепурко это уже четвертый административный арест
Инна КОРСАК
Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 15 суток ареста за мелкое хулиганство

Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 15 суток ареста за мелкое хулиганство

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маме Сергея Миронова «Хлопотное дельце» Светлане Чепурко дали 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Женщину судили по статье 19.1 КоАП – Мелкое хулиганство. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Решение было принято 6 августа, в пятницу, в суде Московского района.

Светлана Чепурко была задержана 5 августа, в четверг. Ее отвезли в Московское РУВД Минска.

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