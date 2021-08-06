Маме Сергея «Хлопотное дельце» дали 15 суток ареста за мелкое хулиганство Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маме Сергея Миронова «Хлопотное дельце» Светлане Чепурко дали 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Женщину судили по статье 19.1 КоАП – Мелкое хулиганство. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

Решение было принято 6 августа, в пятницу, в суде Московского района.

Светлана Чепурко была задержана 5 августа, в четверг. Ее отвезли в Московское РУВД Минска.

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