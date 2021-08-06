Медики обнаружили биомаркер, который предсказывает тяжелое течение коронавируса

Американские врачи нашли биомаркер, указывающий на то, перенесет пациент COVID-19 бессимптомно или попадет в больницу. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Американские врачи нашли биомаркер, указывающий на то, перенесет пациент COVID-19 бессимптомно или попадет в больницу. Оказывается, это аминоспирт сфингозин. Он влияет на иммунные реакции. Этот вопрос изучали специалисты из Медицинского Университета Южной Каролины. Результаты исследования опубликованы в статье в журнале Scientific Reports, пишет «Газета.ру».

По данным исследователей, высокие уровни сфингозина были связаны с бессимптомным течением коронавируса, а пониженные – с более явными признаками. Ученые рассчитывают, что тест на уровень сфингозина может стать способом прогнозировать то, какие последствия ждут пациента, а также выяснить, кому помощь понадобится в первую очередь.

«Известно, что метаболизм сфинголипидов регулирует воспаление и иммунный ответ. Предыдущие исследования показали, что метаболизм сфинголипидов путем превращения сфингозина в сфингозин 1-фосфат (S1P) индуцирует иммунную реакцию и влияет на уровни воспаления», – уточнили авторы работы.

Они изучили почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, у которых болезнь протекала без симптомов, с ними и у здоровых.

Выяснилось, что у бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 был повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов, а также почти в 75% был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки сфингозина. У тех, кто переболел COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых добровольцев.

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