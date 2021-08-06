Из Ирака в Минск 6 августа прибыл самолет для вывоза иракцев из Беларуси

Из Ирака в Минск 6 августа прибыл самолет для вывоза граждан из Беларуси. Фото: The Sun

В пятницу, 6 августа, из Ирака в Минск прилетел пустой самолет для вывоза граждан из Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис со ссылкой на своего иракского коллегу Фуада Хуссейна, передает агентство БелаПАН.

- По словам министра, пустой самолет из Ирака, который приземлился в Минске 6 августа, предназначен для того, чтобы собрать людей, которые просятся назад, - сказал Ландсбергис.

По неподтвержденной информации, назад в Ирак захотели вернуться около 300 человек.

Напомним, что за сутки на литовской границе были задержаны только два мигранта.

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