Мининформ Беларуси заблокировал сайт ex-press.by. Фото: pexels

Сайт белорусского регионального информресурса ex-press.by заблокирован. Об этом стало известно 6 августа.

При попытке зайти на портал появляется информация о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Тем временем на сайте Мининформа пока нет никаких комментариев по этому поводу.

Добавим, что ex-press.by публиковал новости Борисова и Жодино.

Кроме того, сегодня сайт Тribunа.cоm признали экстремистским в Беларуси. В МВД сообщили, что сам портал, а также все его производные в соцсетях и мессенджерах были признаны судом экстремистскими.

Читайте также:

В Беларуси заблокировали «зеркальный» сайт «Еврорадио»

Соответствующее решение приняли в Министерстве информации (подробности).

Домен портала TUT.BY заблокирован

Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин (подробности).

В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by

Решение о блокировке было принято в Министерстве информации (подробности).