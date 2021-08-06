Мининформ Беларуси заблокировал сайт ex-press.by. Фото: pexels
Сайт белорусского регионального информресурса ex-press.by заблокирован. Об этом стало известно 6 августа.
При попытке зайти на портал появляется информация о том, что «доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».
Тем временем на сайте Мининформа пока нет никаких комментариев по этому поводу.
Добавим, что ex-press.by публиковал новости Борисова и Жодино.
Кроме того, сегодня сайт Тribunа.cоm признали экстремистским в Беларуси. В МВД сообщили, что сам портал, а также все его производные в соцсетях и мессенджерах были признаны судом экстремистскими.
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Соответствующее решение приняли в Министерстве информации (подробности).
Домен портала TUT.BY заблокирован
Об этом сообщил соучредитель портала Кирилл Волошин (подробности).
В Беларуси заблокирован доступ к сайту волонтерского проекта Probono.by
Решение о блокировке было принято в Министерстве информации (подробности).