Лукашенко поздравил Кадимагомедова и Колодинскую с серебряной и бронзовой медалями на Олимпиаде. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 6 августа, поздравил борцов Магомедхабиба Кадимагомедова и Ванессу Колодинскую с серебряной и бронзовой медалями на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- В Токио тебе достался непростой жребий (обращаясь к Кадимагомедову – Ред.), но ты смог уверенно справиться с сильными соперниками. В финальном поединке ты смог показать прекрасную форму и волю к победе. Убежден, что в твоей карьере будет еще очень много ярких выступлений и громких побед, - написано в поздравлении.

Александр Лукашенко в поздравлении Ванессе Колодинской отметил, что блестящая победа в поединке за бронзу является ярким свидетельством таланта.

- В жестокой конкуренции тебе удалось покорить высокий пьедестал. Твое выступление – это несомненный успех, а блестящая победа в поединке за бронзу является ярким свидетельством твоего таланта, - говорится в поздравлении.

Лукашенко поздравил Кадимагомедова и Колодинскую с серебряной и бронзовой медалями на Олимпиаде. Фото: БЕЛТА

Президент также подчеркнул, что спортсмены высоко пронесли флаг Беларуси на главном спортивном форуме планеты.

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